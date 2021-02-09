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جهاز مدينة الشروق يسلم "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة لإدارتها

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جهاز مدينة الشروق يسلم "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة لإدارتها جهاز مدينة الشروق يسلم "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة لإدارتها

مصراوي Masrawy

12:29 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- مصراوي:
قال رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه جرى الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة، بهدف إدارتها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن الأكاديمية هي الأولي من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم 1 بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلي، وما بها من مبانٍ منفذة بحق الانتفاع لمشروع المدرسة.

وأوضح أن هذا النشاط الإضافي للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة يعتبر الأول من نوعه بالمدن الجديدة، والثاني على مستوى الجمهورية من حيث تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفني.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المدرسة تم إقامتها على مساحة (7915م2) وتضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياء/ كمياء/ أحياء) فضلاً عن احتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الدعم للخدمات التعليمية وأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا الغرض؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

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