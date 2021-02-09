ارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أن البلاد ما زالت تشهد زيادة في أشعة الشمس خلال فترات النهار ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم، أن البلاد تشهد طقسا دافئا خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، ويكون بارد خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وأشار إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأبرز التي تستمر خلال هذه الفترة وتكون أكثر كثافة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائي، وتوقيتها في العادة تكون بعد الفجر وتستمر حتى الساعة السابعة والثامنة صباحا.

وأضاف شاهين، أن الشبورة مستمرة خلال فترة الاستقرار وتقريبا خلال مدة الثلاثة أيام المقبلة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وقال وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح معتدلة حتى الآن على أغلب الأنحاء خلال فترة التنبؤ، والستة أيام المقبلة، وليس هناك مؤشرات عن نشاط رياح.

وحول تخفيف المواطنين للملابس الشتوية نتيجة الشعور بارتفاع الحرارة، حذر شاهين، من تخفيف نوعية الملابس خلال هذه الفترة، كون فصل الشتاء لم ينته بعد، قائلا: باقي شهر على فصل الشتاء، والأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، كما نلاحظ أيضا انخفاض الحرارة في نفس اليوم، حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى بقيمة أكثر من 10 درجات عن العظمى.