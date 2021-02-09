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"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 173 رحلة.. اليوم

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"مطار القاهرة": وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 173 رحلة.. اليوم "مطار القاهرة": وصول ومغادرة 16 ألف راكب على متن 173 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

12:08 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد، اليوم الثلاثاء، وصول 89 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكب، ويغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة 173 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني " للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل نحو 16 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي ، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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