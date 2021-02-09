بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع أسمدة الشركة المالية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمصنع أسيوط للأسمدة التابع للشركة المالية والصناعية المصرية، للاطمئنان على سير العمل وبحث سبل تطوير المصنع وكفاءة المعدات.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة، الكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع المصانع، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء ومديري الوحدات بالمصنع.

وتفقد المحافظ، خطوط الإنتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته،وشاهد مراحل الانتاج، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات التي جرى تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع.

واستعرض رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة الطاقة الإنتاجية للمصنع والذي يتميز بإنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية، وبخاصة إلى البرازيل والأرجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.