غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

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الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المحافظة، بدءًا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "المعمورة، أبو قير، الطابية"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1500 مم المغذي لمحطة مياه المعمورة.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.