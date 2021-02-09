إحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها في الأقصر إلى مفتي الجمهورية

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الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، بإحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها داخل منزلهما بمنطقة العوامية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود الواقعة إلى شهر سبتمبر 2019، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة بعثور الأهالي بمنطقة العوامية على جثماني "عائشة.ع. ع" 50 عامًا، وابنتها "إلهام.ع. أ" 27 عامًا، داخل منزلهما في حالة تعفن.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص، ويدعى "م.م"، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وعثر بحوزته على هاتف محمول وأقراط ذهبية خاصة بالمجني عليهن.