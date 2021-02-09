أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها في الأقصر إلى مفتي الجمهورية

Print
إحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها في الأقصر إلى مفتي الجمهورية إحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها في الأقصر إلى مفتي الجمهورية

مصراوي Masrawy

11:34 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، بإحالة أوراق متهم بقتل سيدة وابنتها داخل منزلهما بمنطقة العوامية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود الواقعة إلى شهر سبتمبر 2019، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة بعثور الأهالي بمنطقة العوامية على جثماني "عائشة.ع. ع" 50 عامًا، وابنتها "إلهام.ع. أ" 27 عامًا، داخل منزلهما في حالة تعفن.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص، ويدعى "م.م"، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وعثر بحوزته على هاتف محمول وأقراط ذهبية خاصة بالمجني عليهن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية