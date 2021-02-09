أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استمع لإطلاق النار والموت سعيًا للشهرة على يوتيوب

Print
استمع لإطلاق النار والموت سعيًا للشهرة على يوتيوب استمع لإطلاق النار والموت سعيًا للشهرة على يوتيوب
صراخ النهاية: "توقف إنه مقلب.. لا تطلق الرصاص"

استمع لإطلاق النار والموت سعيًا للشهرة على يوتيوب

قُتل شاب "يوتيوبر" خلال تصويره لـ"مقلب اجتماعي" بولاية تينسي الأمريكية، عندما زعم الشاب أنه يهاجم المارة مع صديقه بسواطير لتصوير ردة فعلهم؛ لكن جاءت النهاية مأساوية.

وحسب موقع قناة "الحرة"، وقع الحادث في موقف سيارات إحدى المتنزهات العائلية في مدينة ناشفيل، عندما اقترب "اليوتيوبر" تيموثي ويلكس، البالغ من العمر 20 عامًا، مع صديقه، باتجاه مجموعة من الشبان بهدف تنفيذ "مقلب سطو مسلح".

وكان الفكرة أن يزعم "ويلكس" أنه يهاجم المارة مع صديقه بسواطير؛ لتصوير ردة فعلهم، ثم عرض تلك المقالب المصورة على قناته في "يوتيوب"؛ بهدف زيادة عدد مشاهديه.

ولكن هذه المرة كان الوضع خطيرًا؛ فبمجرد اقتراب "ويلكس" من أولئك الشبان، بادر أحدهم بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلًا على الفور.

ولدى حضور الشرطة، قال القاتل، ديفيد ستارنز (23 عامًا)، إنه لم يكن يعلم أن ما يفعله ويليكس عبارة عن مزاح أو مقلب؛ فقتله دفاعًا عن نفسه وحياته.

ولم تلقِ الشرطة القبض على ستارنز حيث إن القوانين في تلك الولاية تنص على أن مثل هذه الحالات معفاة من الاعتقال الفوري.

وبحسب "بي بي سي"؛ فإن موقع يوتيوب ووفقًا لسياسة النشر لديه، قد قرر قبل نحو عامين منع نشر مقاطع المقالب الخطيرة أو التي تنطوي على تهديد بالقتل. ويشمل ذلك "المقالب التي تدفع الضحايا إلى الخوف من خطر جسدي وشيك، أو تخلق أزمات نفسية خطيرة للأطفال".

وجرى إدراج التهديدات بالأسلحة وعمليات السطو المزيفة على وجه التحديد، على أنها انتهاكات ومخالفات قد تؤدي إلى حذف تلك المقاطع المصورة.

وفي العام 2017، انتهت تجربة حية قام بها شاب وفتاة نهاية مأساوية، عندما أطلقت موناليزا بيريز، البالغة من العمر 19 عامًا، النار على صديقها، بيدرو رويز، من خلال كتاب سميك؛ معتقدين أن الرصاصة لن تخترقه.

وسجنت بيريز لمدة ستة أشهر في مارس 2018 بتهمة إطلاق النار، وبعدها بنحو 10 أشهر حظر يوتيوب مثل تلك النوعية من الفيديوهات.ولاية تينسي الأمريكية شاب يوتيوبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

بالصور..مؤتمر إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ في بورسعيد

"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"

"النقل" تطلق حملة ميدانية لمسح شبكة الطرق بعنوان "نحو طرق متميزة آمنة"

"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

"النقل" تتبنى نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق بالمملكة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

شبكة عيون الإخبارية