"سعود الطبية" تحذّر من كسل عين الأطفال: قد لا تظهر أي علامات مرضية

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الدامري شدّدت على الحرص على فحصها بشكل دوري واستشارة الطبيب

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بقسم طب العيون، الأهالي من كسل العين لدى الأطفال؛ خاصة في ظل صعوبة الكشف عن هذه المشكلة عند الأطفال في كون الطفل لا يعبّر عن ضعف النظر في العين الكسولة، إلى جانب أن بعض حالات كسل العين لا تظهر عليها أيّ أعراض وقد تبدو العين الكسولة طبيعية جداً.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري طب عيون الأطفال الدكتورة الجوهرة الدامري؛ أن كسل العين يعد أحد أكثر الأسباب شيوعاً لضعف النظر لدى الأطفال.

وأشارت الدامري؛ إلى أن كسل العين يقصد به ضعف النظر في إحدى العينين دون سبب عضوي واضح، يؤثر في النمو البصري للعين الكسولة؛ ما يترتب عليه تجاهل الدماغ هذه العين والاعتماد في أغلب الوقت على العين الأخرى (السليمة والقوية).

وأضافت: يعد الأطفال ما بين عمر ما بعد الولادة إلى سن السابعة تقريباً هم الأكثر عرضةً للإصابة بهذه المشكلة، وفي أغلب الحالات يصيب كسل العين إحدى العينين، وفي حالات نادرة قد يصيب الكسل كلتا العينين.

وتابعت تصريحها بالقول: تعد العيوب الانكسارية من طول النظر، قصر النظر أو اللابؤرية من أكثر المسبّبات لكسل العين، يليها الحول أو وجود عتامة في العين، كالماء الأبيض وبعض أمراض القرنية وبعض حالات ارتخاء الجفن، وقد تظهر على الطفل بعض الأعراض التي قد تشير إلى مشكلات في النظر ومن ثم احتمالية كسل العين، مثل: إمالة الرأس في أثناء النظر إلى الأشياء، التحديق بشدة عند النظر، كثرة الرمش أو أن يحرص على لتكون المسافة بينه وبين التلفاز أو ألعابه قريبة جداً، وقد يلاحظ الوالدان أعراضاً أخرى مثل: بياض في بؤبؤ العين، عتامة في العين، حول أو رأرأة.

واختتمت تصريحها، مشددة على ضرورة حرص الوالدين على فحص عين الطفل بشكل دوري حتى وإن لم تكن هناك أعراض أو شكوى معينة، حسب توصيات الجمعية الامريكية لطب العيون، وذلك بعد الولادة وما بين عمر ستة أشهر إلى اثني عشر شهراً وما بين عمر السنة إلى ثلاث سنوات وما بين عمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أو قبل دخول المدرسة وفي حال وجود تاريخ عائلي مرضي أو ظهور أي أعراض على الطفل لا تتأخر في استشارة الطبيب.مدينة الملك سعود الطبية