بعد 4 أسابيع بـ"ووهان".. "الصحة العالمية" تكشف الليلة أول نتائج نشأة "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

مؤتمر يُعقد عند 7.30 مساء.. والمنظمة: الخبراء سيكونون برفقة زملائهم الصينيين

كشف فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المكلف بالبحث عن مصدر وباء "كوفيد-19"، اليوم الثلاثاء، عن أول العناصر التي توصل إليها في هذا الصدد، بعد أربعة أسابيع قضاها في "ووهان" الصينية التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر 2019.

ويعقد الفريق الدولي الذي أرسلته منظمة الصحة العالمية وينهي زيارة استمرت أربعة أسابيع في ووهان، مؤتمرًا صحافيًّا في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش؛ وفق ما أعلنته المنظمة.

وأضافت "الصحة العالمية"، أن الخبراء سيكونون برفقة زملائهم الصينيين، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت "ووهان" المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في ديسمبر 2019. ومنذ ذلك الوقت، أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم.

وواجهت هذه البعثة -التي تهدف إلى اكتشاف منشأ انتقال الفيروس إلى الإنسان- صعوبات؛ حيث إن الصين كانت مترددة في السماح لخبراء عالميين من مختلف الاختصاصات أي من علم الأوبئة وصولًا إلى علم الحيوان، بالدخول إلى أراضيها؛ لكن هذه البعثة تُعد أساسية في محاولة منع ظهور أوبئة جديدة أيضًا.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه يجب التحلي بالصبر قبل الحصول على أجوبة، وهي رسالة كررها العضو في الفريق الطبيب هونغ نغويين- فييت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الخبير الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي: "نحن في صلب عملية دراسة، ونحتاج لوقت وجهود لفهم ما حصل".

وتنتهي مهمة "ووهان"؛ فيما قام خبراء في منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين بالتدقيق في لقاح "أسترازينيكا/أكسفورد" الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين، وحيال النسخة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد