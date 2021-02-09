لعرض النواب طلبات دوائرهم.. ننشر الجدول الأسبوعي للقاء الوزراء

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد سامي:

أرسلت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، الجدول الأسبوعي لمقابلة الوزراء، وفقًا لجدول كل وزير؛ لعرض الطلبات الخاصة بالدوائر على الوزراء بعيدًا عن الزحام في مجلس النواب، وهو ما انتقده المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات الماضية.

وشمل الجدول مواعيد كل الوزراء؛ حيث خصص محمد معيط وزير المالية، الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً، وحددت وزارة النقل الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر من الساعة الثانية عصرًا حتي الخامسة مساءً، وحددت وزارة الكهرباء يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً لمقابلة النواب، وحددت وزارة الري والموارد المائية السبت الأخير من كل شهر من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحًا، أما وزارة الإسكان فحددت الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة السادسة مساءً، وحددت وزارة البيئة يوم الخميس الأول من كل شهر من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا لمقابلة النواب بمقر المركز البيئي الثقافي بالقاهرة، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الأول والثالث من كل شهر من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثانية مساء، وزارة التعليم العالي حددت يوم الإثنين في الأسبوع الأول والثالث من كل شهر من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 4 عصرًا، أما خالد العناني وزير السياحة والآثار فحدد الخميس من كل أسبوع بمقر الوزارة بالعباسية لمقابلة النواب.

وفي وزارة قطاع الأعمال، حدد الدكتور هشام توفيق يومَين في الشهر؛ الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وفي نفس المواعيد أيضًا حددت وزارة الطيران المدني موعد مقابلة النواب.

وحدد وزير التموين الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، وحددت وزارة التجارة والصناعة يوم السبت الأول والثالث من كل شهر، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول والثاني من كل شهر في تمام الثانية عصرًا، ووزارة الأوقاف حددت الخميس الأول والثالث من كل شهر من الثانية حتى السادسة مساءً.

وحددت وزارة الشباب والرياضة يوم الإثنين من الأسبوع الأول والثاني من كل شهر، ووزارة الإنتاج الحربي يوم الإثنين من الأسبوع الأول من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وحددت وزارة القوى العاملة يوم السبت من كل أسبوع في تمام التاسعة صباحًا، ووزارة الثقافة يوم الخميس الأول والثالث من كل شهر، ووزارة البترول يوم الثلاثاء الثاني من كل شهر من الساعه 12 ظهرًا حتى 2 مساء، وحددت وزارة التنمية المحلية يوم الإثنين من كل أسبوع من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 5 مساءً بمقر ديوان عام الوزارة.