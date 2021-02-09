"سعفان" يهنئ محافظ الدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، قال سعفان في برقية تهنئة للمحافظ: "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان".

وأعرب الوزير، للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.