"الاستثمارات العامة" يستثمر في صندوق إسلامي يتبع "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز"

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العضو المنتدب الأول يلمح إلى أن قيمة المساهمة لا تقل عن مائة مليون دولار

قالت شركة "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز"، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمارات العامة، أصبح مستثمرًا رئيسًا في صندوق الشركة الائتماني الجديد، المتوافق مع الشريعة الإسلامية البالغ حجمه 300 مليون دولار، الذي سيوفر رأس المال للشركات متوسطة الحجم السوقي في الشرق الأوسط.

ولم تكشف الشركة عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولاً بقيمة 400 مليار دولار في الصندوق الائتماني.

من جهته، أشار ياسر مصطفى؛ العضو المنتدب الأول في "إن.بي.كيه كابيتال بارتنرز"، إلى أن حجم الاستثمار لا يقل عن ثُلث الحجم المستهدف البالغ 300 مليون دولار، الذي من المقرر إغلاق جمعه في العام المقبل.

ويعد دخول صندوق الاستثمارات العامة، الذي غالبًا ما يستثمر في الأسهم والبنية التحتية، نادرًا في سوق الديون.

وقال "مصطفى"، وفق "رويترز": يمكننا أن نمسّ أجزاءً من الاقتصاد لا يستطيع (صندوق الاستثمارات العامة) مسّها بفعالية.

وتشارك مؤسسات استثمارية أوروبية وأمريكية في الاستثمار في الصندوق، الذي من المتوقع أن يقوم بما يراوح بين 10 و12 استثماراً بقيمة تراوح بين 15 و50 مليون دولار على مدى أجله البالغ ثماني سنوات.