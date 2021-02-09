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"العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم بالاستقالة

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"العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب بالاستقالة "العدل الأمريكية" تعتزم مطالبة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم بالاستقالة
كان مجلس الشيوخ قد صدق على تعيينهم.. من المتوقع أن يستغرق أسابيع

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء: إن وزارة العدل تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامّين، الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ، بالاستقالة.

وذكرت "سي إن إن"، أن من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيًا عامًّا عيّنهم ترامب وصدّق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدًا للاتصال بهؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال (إلى وظائف أخرى)، والذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.وزارة العدل الرئيس السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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