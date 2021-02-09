غير المبرّر.. "الغذاء والدواء" تحذّر من التعرُّض المتكرّر للأشعة السينية

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تسبّب عدداً من الأمراض واللجوء إليها يكون عند الضرورة وفق الطبيب المعالج

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من التعرُّض المتكرّر غير المبرّر للأشعة السينية؛ كونه يعرّض حياة الشخص لمخاطر عدة، ناصحة بالحرص على القيام بها فقط عند وجود طلب من الطبيب.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، قالت الهيئة إن الأشعة السينية هي أشعة مؤينة تستخدم لكشف بعض الأجسام لتشكل صورة للتراكيب الداخلية لها.

وحدّدت الهيئة بعض طرق الحماية من الأشعة السينية مثل القيام بها بناءً على طلب مبرر من الطبيب، والحصول على نسخة إلكترونية من الأشعة وتقريرها لاستخدامها لاحقاً لعدم الاضطرار إلى تكرارها، والتقيد بتعليمات أخصائي الأشعة خلال الخضوع للفحص لتلافي إعادتها، واستعمال السترات الواقية ما لم تتعارض مع الفحص، وتجنب مرافقة المرضى الذين يخضعون للفحص بالأشعة داخل الغرفة المخصصة لذلك، أو الوقوف جوارها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء