أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلق تدريبا بالذخيرة الحية بعد شكاوى من السكان

Print
القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلق تدريبا بالذخيرة الحية بعد شكاوى من السكان القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعلق تدريبا بالذخيرة الحية بعد شكاوى من السكان

مصراوي Masrawy

11:46 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

سول - أ ش أ

أفاد مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعليق تدريب بالذخيرة الحية مخطط له بواسطة مروحيات أباتشي الهجومية التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا بعد ضجيج وشكاوى أخرى من السكان بالقرب من مدينة بوهانج بجنوب شرق البلاد.

وقالت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الأمريكية - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني - إن التدريبات التي كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم وتستمر حتى الشهر المقبل، سيتم تعليقها بينما تجري إجراءات وساطة مع السكان بالقرب من مدينة سوسونج في بوهانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية بو سونج-تشان - خلال مؤتمر صحفي دوري - : " بما أنه لا يمكن تعليق التدريبات بالذخيرة الحية لفترة طويلة، فإننا نتوقع وساطة سريعة ومعقولة من اللجنة".

وفي وقت سابق، قدم حوالي 2,800 ساكن يعيشون بالقرب من النطاق، عريضة للوكالة يطالبون فيها بإلغاء التدريبات وإغلاق المنشأة، مشيرين إلى الضوضاء والاهتزاز الناجمين عن التدريبات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية