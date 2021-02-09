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دحر الإرهاب.. وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات المرور تحافظ على الأمن القومي

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دحر الإرهاب.. وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات المرور تحافظ على الأمن القومي دحر الإرهاب.. وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات المرور تحافظ على الأمن القومي

مصراوي Masrawy

11:40 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار الطماوي إلى ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في كافة الطرق، وخاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

وأكد أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوي الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.

ووجه الطماوي الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي علي إعداد التقرير حول التعديلات، وللمقرر علي عرض ملخص المشروع، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على التعديلات المقترحة.

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