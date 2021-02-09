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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 77.9% حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 567 حالة جديدة بكورونا، و48 حالة وفاة، وتعافي 323 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 170207 حالة من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤها، و9699 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع مؤشر الوفيات بهامش ضئيل عند مستوى 5.6%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 45 إلى 60 حالة في المتوسط.