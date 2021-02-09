القوى العاملة: تعيين 441 شاباً وتحرير 79 محضراً لمنشآت مخالفة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 441 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 122 فرصة عمل.

وأضاف سعفان، أن المديرية نفذت 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي: السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف استفاد منها 89 متدربا، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

وأوضح الوزير، أن المديرية أجرت تفتيشا على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 57 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و10 ندوات في مجال عمل الطفل، وندوتان في مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات في مجال التوعية بالسموم البيضاء، و 4 ندوات أخري في مجال زيادة الإنتاج، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات، فضلاً عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أنه تم صرف 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 92 عاملا منهم 110 ألف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و 42 ألف جنيه لـ 14 عاملا منحة زواج، و 78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عمال.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 557 عاملا بإجمالي 92 ألفاً و163 جنيه، واستخراج شهادات أمان لـ 12 عاملاً بواقع 6 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 181 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية استخرجت 617 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 8 شكاوى، تم تسوية شكوى واحدة منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقي 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 207 منشأة، وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ141 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 7 ترخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.