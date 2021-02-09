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جامعة الإسكندرية تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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جامعة الإسكندرية تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة الإسكندرية تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

11:56 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات والمعاهد يوم 20 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشدد جابر، على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لافتًا إلى عزم الجامعة إنشاء وحدات للابتكارات التربوية لإدارة منصات التعلم الالكتروني.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن سعة اللجان انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، بالإضافة لتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة.

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