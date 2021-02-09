مقتل تاجر فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

لفظ تاجر بقرية أبو الشقوق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، على خلفية إصابته بطعنات في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر صقر، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول محمد عبدالجواد 35عامًا تاجر، مقيم قرية أبو الشقوق، إلى مستشفى كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة.

وتبين من التحريات، اعتداء كل من "محمود.أ.م، 24 عامًا سائق ووالده 56عامًا، سائق، على المجني عليه وقتله، على خلفية مشاجرة نشبت بين المجني عليه وجارته "خالة المتهم".

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التي قررت بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.