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ضبط 84 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بشمال سيناء

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ضبط 84 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بشمال سيناء ضبط 84 منشأة طبية مخالفة في حملات مكبرة بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

11:49 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم الثلاثاء، ضبط أدوية مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها، وأدوية منتهية الصلاحية في حملة على الصيدليات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات بـ84 منشأة صحية، أمكن تلافي المخالفات البسيطة بعدد 64 منشأة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 14 منشأة.

ولفت شوكة، إلى أن المخالفات الجسيمة تمثلت في وجود أدوية مهربة تباع ببعض الصيدليات، وأدوية أخرى غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية، وأدوية غير موجودة فى عبواتها الأصلية، إلى جانب عدم وجود مدير فى الصيدلية .

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