رئيس جامعة أسيوط: بدء أعمال الصيانة والتعقيم بالمدينة الجامعية

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أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال الصيانة والإصلاح والتطهير والتعقيم اللازمة لمباني المدينة الجامعية، قبل عودة الطلاب إلى السكن بالمدينة والمقرر له الخميس بعد القادم، تمهيدًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه من المقرر عودة الطلاب المغتربين الذي جرى قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول لأماكنهم المسكنين بها.

وأضاف الدكتور شحاته، أنه جرى تخفيض أعداد الطلاب والطالبات بكل غرفة ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامات خارج الغرف، وعزل أى حالات مرضية يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والتواجد الدائم للأطقم الطبية في ارتكازات معروفة داخل المباني، مع استخدام الكواشف الحرارية وأدوات التطهير والتعقيم بصفة دائمة ودورية.