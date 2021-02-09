محافظ بني سويف يبحث إنشاء متحف إقليمي للآثار

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، بحضور سعاد فايز مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، والدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف.

وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية من كافة العصور.

وتطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة منه.