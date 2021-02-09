أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من القنفذة.. طوابير على جهاز بصمة وحيد للتسجيل بـ"النفاذ الوطني"

Print
فرض استخدام برنامج "توكلنا" اضطر جميع الفئات لتفعيل "أبشر".. تكدس!

شاهد من القنفذة.. طوابير على جهاز بصمة وحيد للتسجيل بـ

يواجه سكان القنفذة ومراكزها الإدارية، صعوبة في تسجيل البصمة لتفعيل "النفاذ الوطني"، ليتمكنوا من استخدام الأنظمة الإلكترونية الأخرى؛ بسبب عدم وجود أجهزة كافية لتسجيل البصمة؛ حيث لا يوجد سوى جهاز واحد بأحد المراكز التجارية لا يمكنه استيعاب الأعداد التي تأتيه من مختلف مراكز وقرى المحافظة لتفعيل برنامج "توكلنا"، بعد فرضه في جميع الدوائر الحكومية والمنشآت الأخرى.

وبعد فرض استخدام برنامج "توكلنا"، اضطرت جميع فئات المجتمع لتفعيل بصمة "أبشر"؛ من بينهم العمالة الذين أصبحوا يتكدسون في طوابير الانتظار بأعداد ملحوظة، ليتمكنوا من تسجيل البصمة بذلك الجهاز الوحيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية