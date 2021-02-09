البيئة: دراسة لتحليل الأسباب المحتملة لهجمات القرش

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والأعضاء ممثلي مجلس الدولة ووزارتي المالية والتخطيط وشرطة البيئة والمسطحات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات البيئية المهمة، حيث تم الموافقة على تمويل مشروع الشواحن الشمسية بصالات الترانزيت بمطار القاهرة كأحد المشروعات التجريبية الرائدة في مجال استخدام الطاقة النظيفة وكذلك استخدام شاشات العرض في تلك الشواحن لإعطاء نبذة عن حالة البيئة المصرية والمحميات الطبيعية.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على إجراء الدراسة التي يقوم بها قطاع حماية الطبيعة بالوزارة والخاصة برصد حالة أسماك القرش وتتعاون فيها وزارة البيئة مع وزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتحليل الأسباب المحتملة لهجمات القرش في الأماكن المسجلة لهذه الحوادث.