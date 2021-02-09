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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المرور

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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المرور بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون المرور

مصراوي Masrawy

11:20 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية.

وجاءت التقارير المقرر مناقشته في جلسة اليوم على النحو التالي:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية العربيةرقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 697 لسنة 2020بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الافريقية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية،والـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 718 لسنة 2020بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020.
5) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 723 لسنة 2020بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020.

6) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 730 لسنة 2020بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السيـاحة في جمهورية مصر العربية“، الموقعة في القـاهرة بتـاريخي 27/10/2020 و 8 /11/2020.

7) تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريقة الجمركية.

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