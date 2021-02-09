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ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و559 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

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ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و559 محلا مخالفا خلال 24 ساعة ضبط 13 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و559 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:36 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13309شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12999 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 112شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 559 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 214 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1687 شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

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