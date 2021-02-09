أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

دافع عن والده.. تفاصيل مقتل شاب في السلام بطعنة من شقيقه

Print
دافع عن والده.. تفاصيل مقتل شاب في السلام بطعنة من شقيقه دافع عن والده.. تفاصيل مقتل شاب في السلام بطعنة من شقيقه

مصراوي Masrawy

11:25 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس المتهم "جمال. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه"محمود. ا" 31 سنة بمدينة السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين داخل شقتهما بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

ودلت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع والده وهم بضربه، فتدخل شقيقه المجني عليه للدفاع عنه، فاستل المتهم مطواة وطعنه في البطن طعنة نافذة أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية