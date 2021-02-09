دافع عن والده.. تفاصيل مقتل شاب في السلام بطعنة من شقيقه

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، بحبس المتهم "جمال. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقه"محمود. ا" 31 سنة بمدينة السلام.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين داخل شقتهما بمنطقة إسبيكو بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

ودلت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع والده وهم بضربه، فتدخل شقيقه المجني عليه للدفاع عنه، فاستل المتهم مطواة وطعنه في البطن طعنة نافذة أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.