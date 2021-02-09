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الرياض – مباشر: أطلق مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية مبادرة مشتركة؛ لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع عدد من الدول الأجنبية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مجلس الغرف السعودية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، في إطار خطة العمل المشتركة للعام 2021، على مبادرة لإطلاق سلسلة من ورش العمل المشتركة؛ الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف مجلس الغرف، أن التعاون معها يُشكل أولوية في أجندة التعاون الاقتصادي للمملكة عطفاً على القطاعات المستهدفة، والمزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين.

وانطلقت أولى ورش العمل في مقر مجلس الغرف السعودية؛ لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في بريطانيا.

واسُتهلت الورشة بعرض عن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي تأسس في عام 2017م؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وتناولت الورشة جهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، وواقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلاً عن القطاعات المستهدفة وتشمل: الصناعة، والتعدين، والتجارة، والمالية والتأمين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والخدمات اللوجستية، والعقار، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والصحة، والسياحة والترفيه، والتدريب والتعليم.

وأكد المشاركون، خلال الورشة، أهمية الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة العمل على نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا.

واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وأكدت على تعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين، وزيادة التعريف بالفرص والممكنات والحوافز لدى الجانبين.

يذكر أن ورش العمل تأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ الهادفة إلى وضع خريطة طريق زمنية أمام المختصين لترجمة الجهود وتنسيقها بين المجلس والمركز؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية بعددٍ من الدول مثل: بريطانيا، والهند، وغيرهما، وتحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.

وتعمل هذه الورش من خلال منهجية عملية على تسليط الضوء على عدد من الدول التي تقع في دائرة الاهتمام والملاحظة، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وجمع توصيات أصحاب الأعمال المستثمرين والمتعاملين وملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن المعوقات التي يواجهونها؛ للعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، فضلاً عن بحث استدامة الاستثمار، وأبرز التحديات ومدى تأثير أصحاب الأعمال في تلك الدول، وكيفية الاستفادة من الجهات الحكومية السعودية الداعمة لتعزيز نجاح الاستثمارات السعودية.

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