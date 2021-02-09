"أمير تبوك": تطوير منظومة التشريعات يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم للمملكة

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قال: تعد امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها البلاد

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تطوير منظومة التشريعات المتخصّصة التي تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.

وقال الأمير فهد بن سلطان، إن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يجسّد الرؤى الحكيمة والنهج القويم الذي تسير عليه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان حقوق الإنسان التي سوف تسهم -بإذن الله- في نقلة قضائية في مجال جودة العمل القضائي والعناية بالبيئة التشريعية وتحقيق المصالح العامة والتنمية الشاملة، مضيفاً أن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يأتي كذلك امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية ۲۰۳۰ بما يعود على الوطن والمواطن بالنفع والاستقرار والتطور.

وفِي الختام، سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليها أمنها وعزها واستقرارها.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز