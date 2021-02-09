القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

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الأمانة: نواصل تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة

نفّذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.أمانة منطقة القصيم