أخبار عاجلة

هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

Print
القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
الأمانة: نواصل تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة

القصيم:

نفّذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.أمانة منطقة القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وفاة نائب لبناني إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 16 وفاة و 1855 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية