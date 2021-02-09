السجن 10 أعوام لمتهمين بحيازة مخدرات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، اليوم الثلاثاء، سائق وخفير خصوصي بالسجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيهًا لكلٍ منهما؛ لاتهامهما في القضية رقم 29787 جنايات بلبيس لسنة 2020، بحيازة كمية من الحشيش المُخدر.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، بقيادة الرائد أحمد فخري العزازي، تمكنت من ضبط كلٍ من "أحمد.إ" 23 عامًا، خفير خصوصي بمزرعة، و"محمد.ض.ا" 19 عامًا، سائق جرار، مُقيمان بالقاهرة؛ بحوزتهما 36 لفافة لمُخدر "الحشيش" بقصد الاتجار.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.