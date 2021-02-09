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دراسة لإنشاء شركة متخصصة في نقل أصحاب الهمم بجنوب سيناء

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دراسة لإنشاء شركة متخصصة في نقل أصحاب الهمم بجنوب سيناء دراسة لإنشاء شركة متخصصة في نقل أصحاب الهمم بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:07 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في صدد دراسة مقترح إنشاء أول شركة متخصصة في نقل أصحاب الهمم الذين يشاركون في المؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية التي يجري عقدها بمدينة شرم الشيخ، ما يساهم في تنشيط السياحة.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه التقى أحد رجال الأعمال الذي طرح الفكرة، وسيجري إعداد الدراسة الوافية للمشروع، لبدء تنفيذه عقب اتخاذ كافة الموافقات اللازمة.

وأكد أن المشروع يسهم في تنشيط السياحة، خاصة أنه لا توجد أي شركات متخصصة في هذا المجال بمصر، ما يشجع ويساعد أصحاب الهمم على التنقل بين مدن المحافظة السياحية دون عناء، كونه يوفر كراسي متحركة تراعى الإعاقات المختلفة.

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