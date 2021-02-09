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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:06 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب ٣ أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" على الطريق الزراعي السريع الغربي "أسيوط– سوهاج"، بالمراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص دائرة المركز، ووجود مصابين.

وتبين إصابة كل من "أدور. غ" ٥٠ عامًا باشتباه ارتجاج بالمخ، "أحمد. ج" ٤١ عامًا مصابًا بكدمات بالساق اليمنى، "أحمد. ح" ٢٠ عامًا مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

جرى نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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