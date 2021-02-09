"التنمية المحلية": "صوتك مسموع" تلقت 55 ألف شكوى.. و96.3% نسبة الاستجابة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يناير2021 ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فس أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيسبوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، أنه بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278,7 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52,8 ألف شكوى بنسبة 96,3% ويجرى حل 2040 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17,6 ألف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77,6% وجاري حل 621 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوي، أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هي شكاوى الإشغالات والتي بلغ عددها 913 شكوى ثم القمامة 759 شكوى ومخالفات البناء 581 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى وشكاوى الفساد 16 شكوى.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالباً كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على الفيسبوك أو رقم الواتس أب أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن، قائلا: إن الواتس أب تلقى خلال شهر يناير 14684 رسالة منها 2322 شكوى تم حل 1834 شكوى وجاري حل 488 بينما تلقت صفحة المبادرة على الفيسبوك 2800 رسالة منها 420 شكوى تم الرد على 268 شكوى وجاري الرد على 152 شكوى، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمات تتضمن استفسارات وتم التوجيه باتخاذ اللازم".

وقال إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى: (أسيوط – المنيا – البحيرة - الشرقية – الجيزة – القليوبية - بورسعيد)، لافتا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين خاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وشكاوى من تراكم مياه الأمطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيىء وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" وهو (01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (صوتك مسموع) والخط الساخن (15330) ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني.

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