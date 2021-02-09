تخفيض 30% على السلع الأساسية بمبادرة "حياة كريمة" في بورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "حياة كريمة" لأهالي بورسعيد، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار "ثابت"، إلى أن المبادرة تهدف لتوزيع السلع الأساسية على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، خاصة السلع التي تشهد زيادة في الطلب عليها في فصل الشتاء، مثل أسطوانات البوتجاز، مؤكدًا على أنه يجري توفيرها بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

وأوضح وكيل الوزارة، أن ذلك يجري بالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ومصنع البورسعيدية للزيوت في بورسعيد.