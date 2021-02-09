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تقرير أمريكي رسمي: العقوبات أضرّت باقتصاد فنزويلا

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تقرير أمريكي رسمي: العقوبات أضرّت باقتصاد فنزويلا تقرير أمريكي رسمي: العقوبات أضرّت باقتصاد فنزويلا

مصراوي Masrawy

10:53 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كاراكاس- (أ ف ب):

أفاد تقرير حكومي أمريكي نشر أمس الاثنين أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأمريكي الجنوبي وتسبّبت بعراقيل أمام العاملين في المجال الانساني هناك.

ويأتي تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي" الذي طلب نواب ديموقراطيين إجراؤه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال التقرير إنّ "العقوبات الأمريكية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".

وأضاف أنّ مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه الى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.

ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين العاديين وليس ، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية.

وقال إنه "رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات".

وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة.

وقال آندي ليفين أحد النواب الأمريكيين الذين طلبوا القيام بالدراسة إنّ التقرير "يوضح أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ".

وأضاف "مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع سياسة خارجية تقودها قيمنا".

وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحوّل رئيسي من خلال حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترامب.

لكنّ المتحدّث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوضح أنّ الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو الذي كان قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع إدارة بايدن.

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مصراوي Masrawy

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