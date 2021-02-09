"الإسكندرية للكهرباء": 85 ألفًا و 792 طلبًا لتركيب عداد كودي

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء"، إن المنصة الإلكترونية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر استقبلت 85 ألفًا و 792 طلبًا لتركيب عداد كودي بدلًا من العمل بنظام الممارسة، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي ومنع تكدس وازدحام المواطنين داخل مقرات شركات الكهرباء المختلفة للتقديم على العدادات الكودية، لتقنين أوضاعهم.

وأضاف فودة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير خدمة السداد من خلال منافذ "فوري" و"فودافون كاش" والسداد من أي فرع من فروع الشركة, وجار توفير خدمة السداد من موقع الشركة.

ونوه رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" بأن الشركة تستهدف حاليًّا التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع التي بلغ عددها، المركبة على الشبكة، 564161 عدادًا حتى 31 يناير الماضي.

وأكد فودة سعي الشركة تخفيض نسبة الفقد وتحصيل المتأخرات؛ حيث بلغت نسبة الفقد 14.7% عن شهر ديسمبر2021، مقارنة بـ15% عن الشهر المناظر،كما بلغت نسبة التحصيل 97.9 % عن شهر ديسمبر 2020 مقارنة ب 93.6% عن الشهر المناظر، وساعد في ذلك منح بعض شاغلي الإدارات العليا بشركات التوزيع صفة مأموري الضبط القضائي.

وأوضح رئيس شركة "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" أنه تم منح 84 موظفًا من شاغلي الإدارات العليا بالشركة صفة مأموري الضبط القضائي؛ حيث بلغ عدد الحالات التي تم قطع التيار عنها من 1/ 7/ 2020 حتى 31 /12 /2020 عدد 80282 حالة، وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 36 مليون ك.و.س،كما بلغ إجمالي القيمة المضبوطة 130 مليون جنيه.

ويتم استقبال الشكاوى من المواطنين عبر العديد من قنوات الاتصال من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الاتصال على رقم الخط الساخن 16528 أو عبر التسجيل الإلكتروني للشكوى: www.shakwa.eg.