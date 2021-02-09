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خطة لنقلهم.. نائب محافظ القاهرة يكشف مصير أسواق العتبة والموسكي والفجالة

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خطة لنقلهم.. نائب محافظ القاهرة يكشف مصير أسواق العتبة والموسكي والفجالة خطة لنقلهم.. نائب محافظ القاهرة يكشف مصير أسواق العتبة والموسكي والفجالة

مصراوي Masrawy

10:43 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق جديدة.

وقال عبدالهادي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه توجد خطة بالفعل لهذا الأمر منذ فترة ولكن تنفيذها يتوقف على إيجاد البديل المناسب.

وأضاف نائب المنطقة الغربية بالقاهرة: "بندور على مكان ننقل فيه الناس الموجودة في الأسواق دي وبقالنا فترة بندور ولكن حتى الآن لا يوجد بديل".

وتابع: "هل الناس عاجبها المنظر اللي هناك والإشغالات والباعة الجائلين وأزمة المرور اليومية؟، دي خطة موجودة ونستهدف تنفيذها لكن متوقفين على إيجاد البديل".​

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