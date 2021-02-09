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تفحم جثة عجوز في حريق منزل بالزقازيق في الشرقية

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تفحم جثة عجوز في حريق منزل بالزقازيق في الشرقية تفحم جثة عجوز في حريق منزل بالزقازيق في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:27 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:
لقيت عجوز مصرعها، وتفحمت جثتها؛ إثر نشوب حريق في مسكنها بمنطقة "الزراعة" بالزقازيق في الشرقية.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "زكية.م.م" 75 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة "الزراعة" بالزقازيق، جثة هامدة.
وتبين حدوث الوفاة بسبب نشوب حريق بمنزل المتوفية، وتفحم الجثة.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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