محافظ بورسعيد يتابع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف وملامح الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي الجديد 2021-2022 والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، لشرح تفصيلي عن ملامح الخطة الاستثمارية، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.