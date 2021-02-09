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الثلاثاء المقبل.. السكة الحديد تستقبل دفعة من العربات الروسية عبر ميناء الإسكندرية

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الثلاثاء المقبل.. السكة الحديد تستقبل دفعة من العربات الروسية عبر ميناء الإسكندرية الثلاثاء المقبل.. السكة الحديد تستقبل دفعة من العربات الروسية عبر ميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:12 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تستقبل هيئة السكة الحديد، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية الثلاثاء المقبل، حيث تأتى بحرا عبر ميناء الإسكندرية، وتضم 16 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصل حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.​

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