جيش الاحتلال يكثف البحث عن مقتحم أكبر قاعدة جوية إسرائيلية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفاد موقع "واللا" العربي بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تواصل منذ ساعات، البحث عن شخص من أحد التجمعات البدوية في النقب، بشبهة اقتحام قاعدة "نيفاتيم" العسكرية الجوية بمركبة مدنية مسروقة كما يبدو.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات في ملاحقة الشخص الذي اقتحم القاعدة والتي تعتبر أكبر قاعدة جوية لجيش الاحتلال وأكثرها سرية وحساسية نظرا لكونها تضم سربا من طائرات "اف - 35" الحديثة، وقواعد سرية وحساسة.

وأشارت إلى أن هذا الشخص ترك فيما بعد مركبته وهرب مشيا على الأقدام ثم تسلق السياج المحيط بالقاعدة الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على مسافة 40 كم حول القاعدة، ولاذ بالفرار من القاعدة.

زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال، أن المنشآت الإستراتيجية الموجودة في القاعدة والعاملين فيها لم يكونوا عرضة للخطر، متعهدا بأن يتم التحقيق في الحادث واستخلاص العبر منه، لا سيما أن الشخص دخل وخرج من القاعدة دون أن يجري اعتقاله رغم أن القاعدة تخضع لحراسة مشددة.

في وقت سابق من الشهر الماضي، كشف متحدث باسم جيش الاحتلال، عن أكبر عملية سرقة لعتاد عسكري من قاعدة عسكرية إسرائيلية، حيث تمت سرقة عشرات الآلاف من الرصاصات من قاعدة "تسليم" العسكرية في جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وقال المتحدث إن هناك شبهات بأن جنودا في القاعدة قاموا بمساعدة اللصوص.

وأضافت المصادر أنه وفقًا للتقديرات، تابع اللصوص النشاط الأمني في القاعدة لفترة طويلة، وبحثوا عن خروقات، قبل أن يقوموا باقتحام القاعدة وسرقة أكثر من 90 ألف رصاصة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، سُرِق عدد كبير من الأسلحة والذخائر من قواعد جيش الاحتلال.