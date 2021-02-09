الصحة العالمية تحذر من التشاؤم المفرط بشأن لقاح "أسترازينيكا"

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مصراوي Masrawy

جنيف- أ ش أ:

حذر العديد من المسئولين بمنظمة الصحة العالمية ونظام "كوفاكس" من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح "أسترازينيكا" الذي يكافح فيروس كورونا المستجد، لأنه يتعلق قبل كل شيء بالحد من الإصابة به وإنقاذ الأرواح وذلك على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة للفيروس.

وقال "ريتشارد هاتشيت" المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (سي إي بي آي)، الذراع البحثية لآلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه رفض هذا اللقاح الذي يعد جزءا مهما من الاستجابة العالمية للوباء الحالي، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، الثلاثاء.

وأضافت القناة أن لقاح "أسترازينيكا" تعرض لبعض الانتكاسات في الأسابيع الأخيرة حيث تم التشكيك في فعاليته للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

كان علماء في جنوب إفريقيا قالوا إن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، الذي وصلت دفعة منه إلى البلاد، أظهر نسبة فاعلية منخفضة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في البلاد في ديسمبر الماضي.

وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويليني مكيزيه، مؤخرا تعليق التحضيرات للتطعيم الجماعي بهذا اللقاح والذي كان مُقررا انطلاقه غدا الأربعاء.

ويُعد نظام "كوفاكس" آلية دولية أنشأتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين (جافي) بهدف تسريع الوصول العادل للقاح كورونا والتي نجحت في استقطاب 172 دولة حتى الآن، بما يمثل أكثر من 70% من سكان العالم، لضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية ضد "كوفيد-19"، خاصة الدول الفقيرة.