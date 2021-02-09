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أفغانستان: مقتل وإصابة 39 من مسلحي طالبان بينهم 3 قادة بارزين

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أفغانستان: مقتل وإصابة 39 من مسلحي طالبان بينهم 3 قادة بارزين أفغانستان: مقتل وإصابة 39 من مسلحي طالبان بينهم 3 قادة بارزين

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كابول- أ ش أ:

قُتل ما لا يقل عن 21 من مسلحي طالبان، من بينهم ثلاثة أعضاء بارزين، في عملية خاصة شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم فارياب شمال غرب البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، الثلاثاء، بأن القوات الجوية الأفغانية وأفراد الأمن الأفغان استهدفوا عناصر الحركة في عملية خاصة، أسفرت عن مقتل 21 من حركة طالبان وإصابة 18 آخرون في منطقتي ألمار وقيصر بإقليم فارياب.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذا الحادث.

يأتي ذلك فيما صرح النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح بأن القاعدة تعمل بنشاط إلى جانب طالبان.

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مصراوي Masrawy

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