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أفغانستان: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات متفرقة في كابول

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أفغانستان: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات متفرقة في كابول أفغانستان: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات متفرقة في كابول

مصراوي Masrawy

10:19 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كابول- أ ش أ:

لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب أربعة آخرون فى حادثين منفصلين صباح اليوم الثلاثاء فى العاصمة كابول.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن شخصين على الأقل أصيبا في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية بالعاصمة.

واستهدف الانفجار سيارة لاند كروزر سوداء تابعة للحكومة الأفغانية.

وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصا أصيب ولم تكشف تفاصيل أخرى عن هوية الأفراد داخل السيارة.

وأفادت وسائل إعلام بأن حادثة أخرى وقعت بمنطقة الشرطة الخامسة في كابول، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة تويوتا كورولا.

وتواترت الأنباء عن استهداف مسلحين لموظفين في إدارة التنمية الريفية بميدان وردك، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هجمات اليوم.

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