بسبب الجائحة.. وزير الخارجية الياباني يؤجل زيارته لواشنطن

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مصراوي Masrawy

طوكيو- أ ش أ:

يعتزم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة، بعد أن أبدت الأخيرة ترددًا بشأن الفكرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية عن مصادر قريبة من العلاقات الثنائية بين البلدين القول إن موتيجي اقترح زيارة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل لحضور أول لقاء شخصي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، إلا أن واشنطن كانت حذرة بشأن استقبال الزوار الأجانب في ضوء أولويتها لاحتواء الفيروس.

وبالحديث عبر الهاتف بعد ساعات من فوز بلينكين بحقبة وزارة الخارجية الأمريكية في 26 من الشهر الماضي، اتفقا على التحضير لاجتماع وجهاً لوجه في الولايات المتحدة في أقرب وقت لإجراء مناقشات أكثر شمولاً.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "إذا تغير وضع العدوى في الولايات المتحدة، فستكون اللقاءات وجهًا لوجه ممكنة".