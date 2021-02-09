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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

مصراوي Masrawy

10:10 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

واشنطن- أ ش أ:

امتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

وقال بلينكن: "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل.. الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أيضا التزام إدارة الرئيس بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة.

وبسؤاله عن سبب عدم تحدث بايدن مع نتنياهو، قال بلينكن "أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب".

وأضاف أن حكومة النظام السوري علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لإسرائيل.

ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.

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