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مصراوي Masrawy

واشنطن- (د ب أ):

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تطلب وزارة العدل من عشرات المدعين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب تقديم استقالاتهم.

ويُتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا لاتصال مع المدعين في جميع أنحاء البلاد لمناقشة الانتقال المُتوقع أن يستغرق أسابيع. ولم تذكر الشبكة الأمريكية متى ستدخل الاستقالات حيز التنفيذ.

ولفتت السي إن إن إلى أن تغيير المدعين يعد أمرا روتينيا، وتحكمه في الغالب التوجهات السياسية.

وفي عام 2017، طلب المدعي العام آنذاك جيف سيشنز من 46 مدعيا عينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وسُمح لعدد قليل منهم بالبقاء لفترة وجيزة، إلا أن معظمهم اضطروا إلى المغادرة على الفور.