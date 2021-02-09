أخبار عاجلة

الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل -
بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية -
أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات -
تونس تسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزارة العدل الأمريكية ستطالب 56 مدعيًا عامًا عينهم بالاستقالة

Print
وزارة العدل الأمريكية ستطالب 56 مدعيًا عامًا عينهم ترامب بالاستقالة وزارة العدل الأمريكية ستطالب 56 مدعيًا عامًا عينهم بالاستقالة

مصراوي Masrawy

10:04 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

واشنطن- (د ب أ):

أفادت "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تطلب وزارة العدل من عشرات المدعين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد تقديم استقالاتهم.

ويُتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيا عاما عينهم ترامب وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعدا لاتصال مع المدعين في جميع أنحاء البلاد لمناقشة الانتقال المُتوقع أن يستغرق أسابيع. ولم تذكر الشبكة الأمريكية متى ستدخل الاستقالات حيز التنفيذ.

ولفتت السي إن إن إلى أن تغيير المدعين يعد أمرا روتينيا، وتحكمه في الغالب التوجهات السياسية.

وفي عام 2017، طلب المدعي العام آنذاك جيف سيشنز من 46 مدعيا عينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما تقديم استقالاتهم. وسُمح لعدد قليل منهم بالبقاء لفترة وجيزة، إلا أن معظمهم اضطروا إلى المغادرة على الفور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

شبكة عيون الإخبارية