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عاشر طفلة 4 مرات.. المشدد 3 سنوات لعاطل في عين شمس

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عاشر طفلة 4 مرات.. المشدد 3 سنوات لعاطل في عين شمس عاشر طفلة 4 مرات.. المشدد 3 سنوات لعاطل في عين شمس

مصراوي Masrawy

10:29 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "شعبان. م" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة في عين شمس.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "س. ا" 14 سنة، لجأت للسكن مع صديقة لها بعد انفصال والديها، إذ هربت من منزل والدها بعدما فشلت في إقناعها بالعدول عن الطلاق في مايو 2020.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عند وصولها منزل صديقتها "ن. س" فوجئت بتواجد المتهم "شعبان. م" داخلها، فأخبرتها صديقتها أنه زوجها "عرفي" ووعدتها أنه لن يتعرض لها، لكن بمرور عدة أيام بدأ المتهم يتقرب للطفلة المجني عليها حتى وافقت على الزواج منه عرفيًا وعاشرها وصديقتها معاشرة الأزواج مستغلًا حداثة سنها، مكررًا فعلته 4 مرات.

وحسب التحقيقات، فإن والد الضحية حرر محضرًا بغيابها دون أن يتهم شخصًا قائلًا إنها كانت في زيارة لوالدتها ولم تعود.

وبعد مرور عدة أيام، دبّت الغيرة في نفس صديقة الضحية لقرب الأخيرة من زوجها، فقررت طردها، ما دفع المجني عليها للجوء لوالده مرة أخرى وإخباره بالأمر، فأبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم وأحالته للنيابة التي أحالته لمحاكمة عاجلة.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض أنثى بالرضا، لذا قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات.

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